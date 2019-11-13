Экоактивистка Грета Тунберг пересечёт Атлантику на катамаране

Шведская школьница, экологическая активистка Грета Тунберг, находящаяся в США, получила возможность вновь пересечь Атлантику, чтобы в начале декабря принять участие в международной конференции по изменению климата в Испании.
Тунберг отправится туда сегодня на борту 15-метрового катамарана La Vagabonde ("Бродяга"). Экоактивистка отказывается от перелётов на самолётах, которые, по её словам, являются одним из основных источников выбросов парниковых газов в атмосферу.
На борт катамарана, у которого практически нет углеродного следа, он оснащен солнечными батареями и гидрогенераторами, активистку пригласила австралийская пара яхтсменов-блогеров Райли Уайтлум и Илэйна Каросу. Вместе с Гретой Тунберг в плавание отправляется её отец.
На пересечение Атлантики может уйти от двух до четырех недель. По словам экспертов, ноябрь - не совсем подходящий сезон для подобных путешествий. В августе путешествие из британского Плимута в Нью-Йорк, где Грета Тунберг приняла участие в климатическом саммите ООН, продлилось 15 дней.
Необходимость вновь пересечь Атлантику возникла после того, как международную конференцию по климату решили перенести из Чили, где продолжаются массовые протесты, в Испанию.
- Шведская школьница Грета Тунберг получила известность как инициатор кампании "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future). В эти дни школьники и студенты вместо учёбы проводят массовые мероприятия с целью заставить политиков прислушаться к их требованиям о необходимости срочных мер по борьбе с изменениями климата. Движение, которое началось с одиночных пикетов Тунберг у шведского парламента по пятницам, приобрело глобальный характер.
- 23 сентября выступая на Климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, Тунберг обвинила политиков в бездействии и недооценке угрозы климату. Выступление вызвало большой общественный резонанс.
- Шведская школьница стала также одним из лауреатов альтернативной Нобелевской премии и была среди номинантов на Нобелевскую премию мира.
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