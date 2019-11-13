Экоактивистка Грета Тунберг пересечёт Атлантику на катамаране

Шведская школьница, экологическая активистка Грета Тунберг, находящаяся в США, получила возможность вновь пересечь Атлантику, чтобы в начале декабря принять участие в международной конференции по изменению климата в Испании.

Тунберг отправится туда сегодня на борту 15-метрового катамарана La Vagabonde ("Бродяга"). Экоактивистка отказывается от перелётов на самолётах, которые, по её словам, являются одним из основных источников выбросов парниковых газов в атмосферу.

На борт катамарана, у которого практически нет углеродного следа, он оснащен солнечными батареями и гидрогенераторами, активистку пригласила австралийская пара яхтсменов-блогеров Райли Уайтлум и Илэйна Каросу. Вместе с Гретой Тунберг в плавание отправляется её отец.

На пересечение Атлантики может уйти от двух до четырех недель. По словам экспертов, ноябрь - не совсем подходящий сезон для подобных путешествий. В августе путешествие из британского Плимута в Нью-Йорк, где Грета Тунберг приняла участие в климатическом саммите ООН, продлилось 15 дней.

Необходимость вновь пересечь Атлантику возникла после того, как международную конференцию по климату решили перенести из Чили, где продолжаются массовые протесты, в Испанию.