"Чемпионат.ком" удалил часть статьи, в которой упоминался Сечин

С сайта "Чемпионат.ком" пропала часть статьи о том, как связан глава "Роснефти" Игорь Сечин с отказом футбольному клубу "Торпедо" играть на своём домашнем стадионе. Отредактированная заметка находится на сайте издания. Не изменённую копию статьи можно найти на сайте "msn новости".

Полиция отказывает клубу в согласовании инструкции по обеспечению безопасности, из-за чего домашние матчи "Торпедо" переносятся на другие стадионы. Президент клуба Елена Еленцева утверждает, что причину подобной ситуации знает тот, "кто дал команду не подписывать документ".

В одном из абзацев статьи приводится версия, что отказы могут быть связаны с конфликтом Сечина и владельца "Торпедо" Романа Авдеева. "Роснефть" якобы является крупным клиентом Московского кредитного банка, который возглавляет Авдеев. Автор заметки утверждает, что эта информация была получена от источника, но никаких доказательств такой версии у него нет. В клубе об этой ситуации якобы тоже ничего не знают. Позже эта часть статьи и была удалена.

"Медиазона" обратилась в "Чемпионат.ком" за комментарием. Журналистам посоветовали написать главному редактору издания Денису Целых.



