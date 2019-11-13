Адвокат обвинил прокуратуру в подмене "кота-наркокурьера"

В суде в Новомосковске Тульской области, где рассматривают уголовное дело о попытке переправить наркотики в колонию с помощью кота, адвокат обвинил прокуратуру в фальсификации доказательств. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Дмитрия Сотникова.

Ранее сторона защиты требовала закрыть дело, утверждая, что следствие потеряло вещественное доказательство: предполагаемый кот-наркокурьер сбежал из зооуголка, куда был сдан полицией на хранение.

Защита просила предъявить кота в суде, чтобы проверить, как тот "ведет себя в ошейнике, удерживает ли он вес, эквивалентный изъятым наркотикам". Суд отказал в этом ходатайстве, но с требованием о показе животного на заседании согласился.

В понедельник сторона обвинения представила кота в суде. Однако подсудимый обратил внимание, что "прокурорский" кот отличается по окрасу от "кота-наркокурьера". У того кота, по словам адвоката, все четыре лапы и нос были белые. А в суд привезли кота, у которого передняя левая лапа и нос полосатые, отметил Сотников.

Адвокат обвинил прокуратуру в фальсификации доказательств. После этого судья объявила перерыв до 14 ноября.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, замена вещественного доказательства на похожий предмет недопустима.

В суде рассматривается дело заключенного тульской колонии №6 Эдуарда Долгинцева. По версии следствия, он приручил кота и передал его знакомым на свободе, чтобы те надели на животное ошейник с тайником и привезли к колонии. Там кот якобы должен был попасть внутрь и передать наркотики заключенному.