Руководство ФСИН Ростовской области подозревают в разглашении гостайны

Глава управления ФСИН по Ростовской области генерал-майор Муслим Даххаев и все его заместители задержаны по подозрению в разглашении гостайны и коррупции. На рабочем месте и дома у сотрудника ведомства ФСБ проводит обыск.

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что это посыл всем сотрудникам ведомства. "Если людей, что называется, зарплата не устраивает, надо снимать погоны и идти в коммерческие структуры," - сказал он.

С сентября 2005 года по 2017 год Даххаев руководил управлением ФСИН России по Республике Дагестан. В октябре 2011 года на Даххаева было совершено покушение. Его автомобиль обстреляли неизвестные.