В Казани солиста хардкор-группы оштрафовали за песню "Убей мента"

В Казани солиста хардкор-группы Deathsquad оштрафовали за исполнение песни "Убей мента". Алексей Морозов получил штраф в две тысяч рублей по административной статье о "производстве и распространении экстремистских материалов", пишет сайт Idel.Реалии.

Песню "Убей меня" написала рок-группа "Психея". В 2010 году композицию внесли в список экстремистских материалов, а в 2014 – запретили распространять на территории России.

Дело завели после того, как бесплатный концерт Deathsquad 22 октября посетили два сотрудника Центра "Э" (Центра по противодействию экстремизму). Они были в штатском. Но после концерта позвали Морозова на улицу и показали удостоверения. Затем они начали опрашивать присутствовавших на концерте, зачем они пришли.

— Когда я подошел к одному из них [сотрудников Центра "Э"] и спросил, "эшник" ли он, тот в ответ заявил: "А, может, ты заднеприводный?" Я только рассмеялся в ответ. В итоге, он сказал, что является гражданским лицом и запретил его снимать. Ну, я и сказал ему: "Раз гражданское лицо, то и иди отсюда". Он обиделся и ушел, — рассказал менеджер группы Deathsquad Евгений Чернышев.

Позже полицейские приходили домой к Алексей Морозову, но его там не было. Повестку передали его родителям. Музыкант пришёл в отдел полиции в сопровождении адвоката. Там им показали видеозапись исполнения песни "Убей мента", сделанную на телефон. После этого, как пишет Idel.Реалии​, полицейские пытались завербовать Морозова: сказали, что будут ему звонить, что-то спрашивать, а он – рассказывать. Но музыкант отказался, заявил, что не имеет отношения к антифашистам, а просто выступает против расизма.

8 ноября Морозова снова вызвали в отдел и задержали. Суд проходил по видеосвязи. В итоге музыканту назначили штраф в две тысячи рублей.