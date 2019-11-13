Коломойский: необходимо улучшить отношения Украины с Россией

Один из богатейших людей Украины Игорь Коломойский, который, по мнению ряда комментаторов, имеет значительное влияние на действующее руководство Украины, призвал к улучшению отношений Украины с Россией.
Слова Коломойского приводит в среду газета The New York Times, которая - в преддверии начала открытых слушаний в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа, в центре которого американо-украинские отношения - взяла интервью у олигарха.
Людям нужен мир, хорошая жизнь, они не хотят воевать. А вы заставляете нас воевать
"Людям нужен мир, хорошая жизнь, они не хотят воевать. А вы, Америка, заставляете нас воевать, и при этом даже не даёте нам на это деньги" - приводит New York Times высказывание Коломойского.
Газета напоминает, что в 2014 году Коломойский, которому тогда принадлежал крупнейший частный украинский банк "Приват", потратил "миллионы долларов" на создание и оснащение добровольческих батальонов, которые участвовали в борьбе с поддерживаемыми Россией вооружёнными отрядами в Донбассе. Теперь же, как отмечает New York Times, этот же человек призывает "отвернуться от Запада и повернуться лицом к России".
Коломойский назвал "пустыми разговорами" заявления Запада возможности Украины в будущем присоединиться к НАТО или ЕС, сказав, что Запад никогда на это не пойдёт. По его словам, США просто используют Украину как орудие в геополитической борьбе против России.
По словам Коломойского, он по-прежнему не является поклонником России, но необходимо "признавать реальность". Олигарх считает, что финансирование из России может заменить для Украины кредиты МВФ, и предполагает, что в обмен на улучшение отношений Москва может выделить Киеву "100 миллиардов долларов". "Деньги решат все проблемы" - сказал он.
Газета предполагает, что Коломойский недоволен позицией западных дипломатов и МВФ по вопросу о возвращении ему национализированного в 2016 году Приватбанка.
- В ходе расследования о возможности импичмента Трампа ряд американских официальных лиц указывали на большое влияние Коломойского на администрацию президента Владимира Зеленского. Такого же мнения придерживается и юрист Дональда Трампа Руди Джулиани. Украинские СМИ пишут о "группе Коломойского" в пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. При этом сам Зеленский и его сторонники отрицают, что Коломойский оказывает влияние на принимаемые политические решения. Они также публично выступают против возврата олигарху Приватбанка.
- Коломойский в 2014 году был назначен главой администрации Днепропетровской области и выступал резко против сепаратистов, в защиту территориальной целостности Украины. Его резко критиковал президент России Владимир Путин и прокремлёвские СМИ. Впоследствии, однако, у него произошёл конфликт с президентом Петром Порошенко. На какое-то время Коломойский покинул Украину и вернулся только после победы Зеленского. Его телеканал 1+1 поддерживал Зеленского во время избирательной кампании.
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