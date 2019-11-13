Коломойский: необходимо улучшить отношения Украины с Россией

Один из богатейших людей Украины Игорь Коломойский, который, по мнению ряда комментаторов, имеет значительное влияние на действующее руководство Украины, призвал к улучшению отношений Украины с Россией.

Слова Коломойского приводит в среду газета The New York Times, которая - в преддверии начала открытых слушаний в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа, в центре которого американо-украинские отношения - взяла интервью у олигарха.

Людям нужен мир, хорошая жизнь, они не хотят воевать. А вы заставляете нас воевать

"Людям нужен мир, хорошая жизнь, они не хотят воевать. А вы, Америка, заставляете нас воевать, и при этом даже не даёте нам на это деньги" - приводит New York Times высказывание Коломойского.

Газета напоминает, что в 2014 году Коломойский, которому тогда принадлежал крупнейший частный украинский банк "Приват", потратил "миллионы долларов" на создание и оснащение добровольческих батальонов, которые участвовали в борьбе с поддерживаемыми Россией вооружёнными отрядами в Донбассе. Теперь же, как отмечает New York Times, этот же человек призывает "отвернуться от Запада и повернуться лицом к России".

Коломойский назвал "пустыми разговорами" заявления Запада возможности Украины в будущем присоединиться к НАТО или ЕС, сказав, что Запад никогда на это не пойдёт. По его словам, США просто используют Украину как орудие в геополитической борьбе против России.

По словам Коломойского, он по-прежнему не является поклонником России, но необходимо "признавать реальность". Олигарх считает, что финансирование из России может заменить для Украины кредиты МВФ, и предполагает, что в обмен на улучшение отношений Москва может выделить Киеву "100 миллиардов долларов". "Деньги решат все проблемы" - сказал он.

Газета предполагает, что Коломойский недоволен позицией западных дипломатов и МВФ по вопросу о возвращении ему национализированного в 2016 году Приватбанка.