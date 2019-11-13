Россия сократит вложения в доллар в Фонде национального благосостояния

Россия сократит вложения в доллар США в Фонде национального благосостояния. В качестве валюты, заменяющей часть долларовых запасов, может быть выбран юань. В министерстве финансов решение объясняют геополитическими рисками. Сокращение доли доллара в золотовалютных резервах уже привело к потери почти 8 миллиардов долларов.

Фонд национального благосостояния — государственная копилка для сверхдоходов от продажи нефти. В него поступают деньги, которые получает казна при цене на нефть выше 40 долларов за баррель в ценах 2017 года (41,6 доллара в 2019 году). К первому ноября в нём скопилось почти 8 триллионов рублей или $124,5 миллиарда долларов.

Сейчас доля вложений фонда в долларах должна составлять 45 процентов, 45 процентов — в евро, остальные 10 процентов — в фунтах стерлингов. В фонде накоплены около 45,5 миллиардов долларов. Замминистра финансов Владимир Колычев сообщил в среду агентствам, что доля доллара будет снижена в пользу других валют. В качестве примера формирования корзины он назвал структуру золотовалютных резервов — там доллар занимает только 23,5 процента, а запасы формируются ещё из крупной доли юаня (14 процентов), иены (4 процента), канадских и австралийских долларов (2,5 и 0,8 процента).

Сокращение доли доллара по политическим причинам в золотовалютных запасах уже привело к потерям бюджета. Первый год эксперимента по постепенному отказу от доллара в золотовалютных резервах страны стоил ей около $7,7 млрд недополученной прибыли, рассчитало агентство Bloomberg. "Это экономическая цена решения геополитических проблем. [Сейчас] cложно оценивать, стоило ли оно того", – прокомментировала в разговоре с изданием заместитель главного экономиста в вашингтонском Институте международных финансов Элина Рыбакова.