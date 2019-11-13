В Испании разыскивают бывшего главу разведки Венесуэлы

Полиция Испании в среду заявила, что разыскивает бывшего руководителя военной разведки Венесуэлы Уго Карвахала, которого суд в Испании ранее постановил экстрадировать в США.
В Соединённых Штатах его обвиняют в организации наркотрафика. Карвахал отрицал эти обвинения. Власти США также рассчитывают, что смогут получить от него важную информацию о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро и его окружении.
Уго Карвахал возглавлял военную разведку при президенте Уго Чавесе, предшественнике нынешнего венесуэльского лидера Николаса Мадуро. После прихода Мадуро к власти он стал генеральным консулом на карибском острове Аруба, принадлежащем Нидерландам, где в 2014 году его арестовали по запросу США, однако впоследствии отпустили.
После того, как Хуан Гуайдо в январе нынешнего года объявил себя временным президентом Венесуэлы, Карвахал выступил в его поддержку. За это Мадуро лишил его звания генерала и обвинил в измене.
В апреле 2019 года Карвахал был задержан в Испании. Суд постановил отпустить его из-под стражи на время рассмотрения запроса об экстрадиции в США. Когда именно Карвахал исчез и был объявлен в розыск - не сообщается.
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