Сенат США рассмотрит законопроект о Гонконге - на фоне протестов

Сенат США намерен в ближайшее время рассмотреть принятый ранее Палатой представителей законопроект о поддержке прав человека и демократии в Гонконге.

Об этом заявил республиканец Джим Рич - глава сенатского комитета по международным делам. Ранее этот комитет одобрил законопроект, однако он пока не был включён в повестку дня пленарных заседаний Сената.

Законопроект, который поддерживают и республиканцы, и демократы, предусматривает возможность введения санкций против официальных лиц, которые причастны к нарушению прав человека в Гонконге. Он также предусматривает, что задержание или арест в ходе акций протеста в Гонконге не должны быть основанием для отказа в американской визе для их участников, и устанавливает обязанность для госдепартамента представлять ежегодный отчёт о ситуации с соблюдением властями Китая своих обязательств по отношению к Гонконгу.

Китай резко критиковал законопроект.

Американские законодатели обсуждают документ на фоне новой волны протестов в Гонконге - специальном автономном районе Китая. Участники акций протеста уже третий день подряд фактически блокируют центр города, перекрывая дороги. Столкновения с полицией происходят в университетских кампусах. Власти заявили, что в четверг в городе будут закрыты школы.

Демонстранты добиваются от китайских властей соблюдения автономии города, освобождения ранее задержанных участников протестов и расследования действий полиции. Многие из них призывают страны Запада, в том числе США, поддержать их требования.

Власти Гонконга, лояльные Пекину, обвиняют демонстрантов в насилии и нарушении нормальной жизнедеятельности города.