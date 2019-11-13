Алтайская пенсионерка встала на колени перед Дмитрием Медведевым

Пенсионерка из алтайского села Санниково Татьяна Кадукина встала на колени перед премьер-министром России Дмитрием Медведевым во время его визита в регион. Пожилая женщина умоляла его решить проблему с подачей горячей воды в многоэтажку, где она живет.



Когда помощники главы правительства подняли плачущую Кадукину, то она рассказала, что в доме на 140 квартир, где она живет, с 2016 года нет горячей воды, хотя рядом стоит новая газовая котельная. По словам пенсионерки, на приём к губернатору её не пускают и отметила, что "устала ходить по инстанциям".

Она отметила, что из-за отсутствия горячего водоснабжения людям приходится покупать водонагреватели, которые перегорают из-за проблем с проводкой в доме. Медведев попросил её "не волноваться", пообещав, что "вода будет". Глава правительства России пообещал, что после совещания губернатор Виктор Томенко придет к ней домой лично.

Издание Amic позже опубликовало видео встречи главы региона с пенсионеркой Кадукиной у неё в квартире. Чиновник заверил её, что "день-два", и он "позанимается этим вопросом".

Отмечается, что за несколько минут до того, как Кадукина упала перед Медведевым на колени, глава администрации села Владимир Малофеев рассказывал премьер-министру, что никаких проблем в Санниково нет, а новая котельная обеспечивает теплом и горячей водой все многоэтажки.