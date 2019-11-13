Открытые слушания по импичменту в Конгрессе. Видеотрансляция

В комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в среду проходят первые публичные слушания в рамках расследования о возможности импичмента презимдента Дональда Трампа.

Трансляцию слушаний с переводом на русский язык ведёт телеканал "Настоящее время":

Расследование должно ответить на вопрос о том, оказывал ли Трамп давление на власти Украины с целью нанести политический ущерб своему политическому оппоненту, демократу Джо Байдену, и если да - подпадают ли такие действия под импичмент. Возможно и выдвижение других обвинений в адрес Трампа, например, в воспрепятствовании правосудию.

Открытые слушания - новый этап расследования. Более месяца в комитете проходили только закрытые беседы со свидетелями. Трамп и его сторонники-республиканцы обвиняли демократов в предвзятости и нарушении процедур. В конце октября Палата представителей, где большинство у демократов, приняла резолюцию, в которой одобрила дальнейшие шаги в расследовании, в том числе проведение открытых слушаний.

В среду публичные показания дают Уильям Тейлор, возглавляющий сейчас посольство США в Киеве, и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Оба чиновника уже давали показания в ходе закрытых бесед, недавно стенограммы этих бесед были опубликованы.

Демократы обращали особое внимание на показания Тейлора, который, в частности, утверждал, что чиновники администрации Трампа вместе с его юристом Руди Джулиани настаивали на том, чтобы власти Украины возобновили расследование деятельности в стране сына Джо Байдена - Хантера, используя для давления на Киев заморозку военной помощи Украине.

В начале слушаний глава Комитета по разведке Конгресса Адам Шифф заявил, что Трамп воспользовался слабым положением Украины для оказания давления.

Республиканец Девин Нуньес раскритиковал демократов за предвзятое отношение к президенту США. Он также отметил, что в рамках процедуры импичмента были опрошены лишь те свидетели, которые были выгодны Демократической партии.

Президент США Дональд Трамп называет расследование "охотой на ведьм" и считает, что демократы сводят с ним политические счёты.

Расследование о возможности импичмента демократы в Палате представителей начали в конце сентября. Поводом для его начала стало сообщение анонимного сотрудника спецслужб, который утверждал, что президент в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля требовал от него открыть расследование против сына Джо Байдена в связи с его деятельностью в украинской компании Burisma, а также расследовать предполагаемое вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году, серьёзных доказательств которого пока представлено не было.

В опубликованной Белым Домом записи разговора Трампа с Зеленским президент США в ответ на просьбу президента Украины о поставках вооружения говорит: "однако, я хотел бы попросить вас об одолжении", и говорит, помимо прочего, о необходимости расследовать деятельность сына Байдена. При этом в разговоре нет прямой связи между заморозкой военной помощи и расследованием.

Трамп настаивает, что его разговор с Зеленским был «безупречным» и что никаких нарушений он не допустил. Он пообещал до конца недели также опубликовать расшифровку ещё одного разговора с украинским президентом.