Компания Walt Disney сопроводила свои старые мультфильмы на стриминговом сервисе Disney+ предупреждением о том что они могут не соответствовать культурным нормам современного фильма. Такая надпись, в частности, появилась в описании мультфильмов "Пиноккио" (1940 г.), "Дамбо" (1941 г.), "Питер Пэн" (1953 г.), "Леди и бродяга" (1955 г.) и "Книга джунглей" (1967 г.).

В описании мультфильмов не уточняется, какие именно сцены Disney считает "устаревшими культурными стереотипами". Однако, как пишет издание Business Insider, в случае с "Дамбо", это, например, может быть сцена с "темнокожими рабочими, которые устанавливают цирковую палатку и поют об отсутствии образования".

Таким образом, с помощью предупреждения Disney, возможно, предостерегает о расовых стереотипах, за использование которых компания неоднократно подвергалась критике. Так, например, музыкальный фильм "Песня юга", выпущенный в 1946 году, вообще отсутствует на сайте нового сервиса.

Business Insider пишет, что "предупреждение, наверное, лучший способ" не оскорбить тех, кто сейчас посмотрим фильм. Поскольку, если полностью вырезать сцены с расизмом и другими проявлениями нетолерантности, у зрителя может создаться впечатление, что этого никогда не было. "Если мы не признаём ошибки, мы не учимся на них", – считает кинообозреватель издания.

Компания Disney запустила своё стриминговый сервис 12 ноября. СМИ называют его одним из реальных конкурентов Netflix. Однако в первый же день сервер Disney+ не выдержал большого числа заходов на сайт, а первая серия премьерного сериала компании оказалась на торрентах.