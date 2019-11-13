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МИД Косово назвал российского депутата "угрозой безопасности"

Министр иностранных дел Республики Косово Бехджет Иса Пацолли

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Глава МИД частично признанной республики Косово Бехджет Иса Пацолли заявил, что республика откажется от сотрудничества с депутатом Совета Федерации от Тамбовской обладминистрации Алексеем Кондратьевым, если он будет назначен докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы по переговорам между Белградом и Приштиной. Об этом министр написал в твиттере.

"Он (Кондратьев) представляет угрозу для национальной безопасности Косово, и мы не примем его потенциальное назначение и не будем сотрудничать с ним. Они должны дважды подумать, прежде чем сделать такой шаг," - считает министр.

Обеспокоенность по поводу возможного назначения Кондратьева выразила и глава миссии Косово в Совете Европы Мимоза Ахметай. "Человек, который был вынужден покинуть Косово много лет назад из-за причастности к преступлению, намеревается вернуться", - написала она в твиттере.

Ожидается, что Парламентская ассамблея Совета Европы, в которой Косово имеет статус наблюдателя, выберет нового докладчика в четверг.

В 1999 по 2001 год, Алексей Кондратьев принимал участие в миротворческой миссии КФОР в составе международных силы под руководством НАТО. Недовольство Приштины вызвано тем фактом, что Кондратьев подозревается в причастности к инциденту с массовой дракой в одном из местных баров, произошедшему в 2001 году. После чего он был вынужден покинуть службу. В связи с этим, в Косово был проведен длительный судебный процесс, закончившийся в начале 2019 года. Суд в Косово не смог доказать, что Кондратьев был причастен к преступлению.

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