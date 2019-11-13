За время 24-часовой распродажи 11-12 ноября на онлайн-платформе AliExpress россияне совершили свыше 30 миллионов покупок, потратив 17.2 миллиарда рублей, сообщила торговая платформа.

Эта рекорд для российского AliExpress, заявил Дмитрий Сергеев, генеральный директор компании AliExpress Россия. Участие в распродаже приняли 5 миллионов россиян. Среди самых популярных у россиян товаров была электронная и бытовая техника: iPhone XR, робот-пылесос iLIFE и 50-дюймовый телевизор Skyworth.

Распродажа 11 ноября – ежегодная глобальная акция AliExpress, приуроченная к появившемуся в Китае и получившему широкое распространение празднованию Дня одиночек (или Дня холостяков) в символическую дату из четырех единиц 11/11.

В этом году выручка AliExpress за первый час распродажи по всему миру составила рекордные 13 миллиардов долларов, на треть больше, чем в прошлом году.

Всего за распродажу AliExpress выручила свыше 38 миллиардов долларов, что больше квартальной выручки от онлайн-продаж Amazon.

Индекс потребительского доверия в России достиг максимального с 2015 года уровня, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование The Conference Board и Nielsen.

Индекс складывается из оценки респондентами перспектив на рынке труда, уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги. Вместе с тем, отмечается в докладе, "79% россиян уверены, что страна переживает кризис, ... а для почти четверти (23%) это одна из основных причин беспокойства".

Согласно докладу, в июле-сентябре больше россиян стали экономить: 69% против 67% во втором квартале, 15% россиян стараются искать более выгодные предложения по ипотеке, страховке, кредитным картам, о наличии свободных денег сообщили 79% опрошенных россиян. Свободные средства жители России предпочитают тратить на одежду (39%) и отпуск (34%), около трети выплачивают долги и кредиты (32%), чуть меньше – формируют сбережения (29%).

В октябре Росстат объявил о резком росте реальных располагаемых доходов населения в 3-ем квартале (сразу на 3 процента в годовом выражении – это самый сильный квартальный рост с 2014 года).

До этого четыре года подряд, с 2014-го до 2018-ый, доходы падали. В 2018 году, когда Росстат внедрил новую методику подсчета данных, доходы немного выросли – на 0,2 процента. % (после пересчета Росстатом данных по новой методике).

Эту оценку роста доходов подверг сомнению экономист Кирилл Тремасов. Он заметил, что оборот розничной торговли в реальном выражении вырос в третьем квартале незначительно, а темпы роста потребительского кредитования остаются высокими.

Если предположить, что, как утверждает Росстат, реальные располагаемые доходы населения резко подскочили, "устойчивое замедление в секторе розничной торговли, ставшее особенно явным в июле-сентябре, выглядит странным. Если, конечно, всерьёз воспринимать статистику по доходам…", пишет Тремасов.

Он обращает внимание на то, что долг домохозяйств в России по-прежнему растет существенно быстрее, чем доходы: "по отношению к денежным доходам населения за последние 12 месяцев долг достиг примерно 30.6 процентов по сравнению с 27.9 процентов на конец 2018 года".