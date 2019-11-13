Израильтянин нашёл своё изображение в рекламе строек в Перми

Израильтянин Илья Лин обнаружил свою старую армейскую фотографию на рекламном плакате в Перми. Изображение Лина использовано для рекламы вакансий рабочих на стройках города с текстом. Плакат содержит текст: "Отслужил в армии? Стройки Перми ждут тебя! Обучение на месте".

Израильтянин служил в десантной бригаде "Цанханим" в 1998–2001 годах. СМИ пишут, что баннер уже публиковали в сети, однако Лин обратил внимание недавно.

О том, находилось ли изображение Лина в фотобазах и почему именно фотография была использована для рекламы в Перми, не сообщается.