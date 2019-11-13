В Венеции уже два человека погибли в результате сильнейшего с 1966 года наводнения – рекордная "aсqua alta", "высокая вода", как ее называют в Италии, стала результатом затянувшихся проливных дождей в сочетании с традиционными природными факторами, такими, как вызванные гравитацией луны приливы и сирокко – теплый ветер, дующий через Средиземноморье и нагнетающий воду из Адриатики в Венецианскую лагуну. Впрочем, мэр Венеции Луиджи Бруньяро уже назвал наводнение "результатом глобального потепления", и статистика говорит, что в его словах есть как минимум доля истины.

Венеция погружается в воду со времени своего основания в IX веке, но в последние сто лет этот процесс заметно ускорился из-за таяния ледников и повышения уровня мирового океана. В 2018 году британский журнал Nature опубликовал исследование немецких ученых, по расчетам которых город может стать непригодным для жизни людей уже к 2028 году, а затонуть полностью – к 2100-му, вместе с такими объектами культурного наследия ЮНЕСКО как хорватский Дубровник, кипрский Пафос, древним городом Корфу на одноименном греческом острове, итальянской Равенной и другими городами в прибрежной зоне Средиземного моря.

Несмотря на то, что многие туристы видят определенное очарование в венецианской acqua alta и стараются попасть сюда именно в этот период, для мэрии города каждое наводнение становится настоящей проблемой. По словам Луиджи Бруньяро, ситуация "драматическая", а ущерб городу – "огромен". От aсqua alta страдает не только исторический центр Венеции, но и другие прибрежные города региона: губернатор области Венето Лука Дзайя заявил об "апокалиптическом разорении" и "невероятных материальных потерях".

В ночь на 13 ноября уровень воды в Венеции достиг 187 сантиметров – это всего на 7 сантиметров меньше, чем во время рекордной "высокой воды" в 1966 году. Впрочем, и в прошлом году aсqua alta была близка к максимальным историческим значениям: в 2018-м вода поднялась на 156 сантиметров, это пятый результат за всю историю наблюдений.

Как следует из таблицы, опубликованной на официальном сайте Венеции, при уровне воды в 150 сантиметров подтопленными оказываются почти 63% ее территории, при 170 сантиметрах – более 74%, а при 190 – 82,39 процента. Чтобы в городе не осталось ни единого сухого тротуара или улицы, уровень воды должен превысить 200 сантиметров. В этот раз подтопленными оказались более 80% площади Венеции.

После наводнения 1966 года, даже получившего собственное название, "Aсqua granda" ("Великая вода"), для восстановления Венеции итальянскому правительству пришлось принять международную помощь. Были уничтожены сотни гондол, серьезно повреждены или разрушены три четверти предприятий, магазинов и ремесленных мастерских, практически все сооружения на курортном острове Лидо смыло водой (как и пляжный песок), а знаменитый завод на острове Мурано, производящий изделия из стекла, был полностью разрушен. Пожарные и полицейские катера не могли передвигаться по каналам из-за того, что перестали проходить под мостами. Во время нынешней acqua alta в городе также были перебои со связью и электричеством.

После пика в ночь на 13 ноября вода немного отступила, бросив в самых неожиданных местах венецианские вапоретто – речные трамвайчики, являющиеся здесь единственным видом общественного транспорта. Синоптики предупреждают, что за отливом может последовать новый шторм и новый прилив, особенно если не прекратятся дожди, и тогда уровень воды может еще больше приблизиться к рекорду полувековой давности.

В 1966 году уровень воды в соборе св. Марка поднялся на 1,5 метра, в 2019-м – превысил 1 метр. Это всего лишь шестое подтопление собора с момента его постройки 1200 лет назад. Вода в первую очередь проникает в нартекс — пристройку перед основным входом в храм, возведённую в конце XII—XIII веках и украшенную мозаикой работы венецианских мастеров. Как отмечает итальянская газета La Stampa, 3 из 6 случаев подтопления собора были зафиксированы в последние 20 лет.

Нельзя сказать, что итальянские власти не предпринимают никаких мер для защиты Венеции от acqua alta: первые масштабные проекты, например, отклонение русел нескольких впадающих в Венецианскую лагуну рек, были разработаны еще после наводнения 1966 года. Сейчас основные надежды возлагаются на проект MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico, Экспериментальный электромеханический модуль). Это интегрированная система защиты, состоящая из рядов мобильных шлюзов, позволяющих изолировать Венецианскую лагуну от Адриатического моря. Вместе с другими дополнительными мерами, такими как укрепление берегов, поднятие пристаней и защита берегов и улучшение окружающего лагуну пространства, эти преграды должны защитить Венецию от наводнений. Работы начались в 2003 году, должны были закончится еще в 2014-м, но срок их завершения постоянно переносится из-за недостатка финансирования. Сейчас ожидается, что система MOSE заработает в 2022-м.