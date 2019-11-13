Банк "Восточный" подал очередной иск против Майкла Калви

Банк "Восточный" подал иск против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и подконтрольной фонду компании Evison на сумму около девяти миллиардов рублей. Иск подан в Арбитражный суд Амурской области

Представитель Baring Vostok заявил РБК, что фонд пока не получили копии иска. В фонде отмечают, что банк пытается найти любой способ для докапитализации банка.

Суд пока не принял иск к производству, более подробной информации о претензиях банка нет. Амурский арбитражный суд уже рассматривает один иск банка к Evison и Калви. "Восточный" хочет с них взыскать порядка 10 миллиардов рублей убытков.

Дело Baring Vostok было возбуждено в середине февраля 2019 года. Кроме Калви, по делу проходит бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев. Он признал вину и дал показания на других подследственных. Калви своей вины не признаёт и заявляет, что причина его уголовного преследования в конфликте между руководителями банка. Сейчас бизнесмен находится под домашним арестом.