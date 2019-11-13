Парламент Германии принял поправки к газовой директиве Евросоюза

Парламент ФРГ принял поправки к газовой директиве Евросоюза. Они коснутся проекта газопровода "Северный поток – 2". Согласно документу, компания –оператор газопровода должна быть независимой от российского "Газпрома". Кроме того, 50 процентов мощностей "Северный поток – 2" должны резервироваться для альтернативных поставщиков газа.

"Северный поток-2" задуман с целью доставки газа по дну Балтийского моря из России в Германию. В проекте, помимо России и Германии, участвуют Финляндия, Швеция и Дания. Она стала последней страной, которая выдала разрешение на постройку газопровода. Это произошло в конце октября.

Газопровод "Северный поток – 2" должен быть запущен в 2020 году. С помощью нового проекта Россия пытается снизить зависимость своего экспорта энергоносителей от транзита через Украину. Согласно достигнутому странами Евросоюза компромиссу, все решения в связи с эксплуатацией газопровода будет принимать Германия, которая выступает в поддержку его строительства.

Многие страны Евросоюза и США критиковали проект. В Брюсселе считают, что "Северный поток – 2" усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, угрожает его внутреннему рынку и нарушает положения энергетической политики ЕС. Президент США Дональд Трамп критиковал Германию за сотрудничество с Россией в рамках строительства газопровода. Альтернативой для Берлина может стать сжиженный природный газ из Соединённых Штатов, считает Трамп. Москва утверждает, что проект носит исключительно экономический характер.

В начале ноября украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома". Украинская компания требует выплатить ей около 12 миллиардов долларов в качестве компенсации возможных потерь от прекращения транзита российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит газа истекает 31 декабря. При этом обе стороны неоднократно высказывались о возможности подписания нового контракта.