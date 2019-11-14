В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже

В Благовещенске студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства. По данным областного МВД, погибли двое, в том числе сам стрелок. Трое пострадали, они находятся в больнице.

Центр города оцеплен полицией, сообщил корреспондент сайта Сибирь.Реалии. В здание зашли бойцы ОМОНа, эксперты Следственного комитета, кинолог с собакой.

В региональном управлении полиции сообщили, что к экипажу ДПС обратился молодой человек и сообщил о стрельбе в колледже. Полицейские нашли неизвестного с ружьем на втором этаже здания. Он выстрелил в сотрудников полиции, они ответили огнем и блокировали нападавшего в аудитории. Всех находившихся в помещении людей вывели наружу. На месте происшествия обнаружены тела двух людей, в том числе стрелявшего. Полицейские в перестрелке не пострадали.

По данным агентства "Амур.инфо", стрелявшему – 18 лет. Он стрелял из ружья в аудитории на третьем этаже учебного заведения. Фамилия погибшего в результате стрельбы – Рожков. О стрелявшем говорят, что это обычный, спокойный парень. По словам очевидцев, во время занятий студент вышел в туалет и вернулся с ружьем.

В момент стрельбы, которую устроил студент 4 курса, в аудитории находилось около 20 человек, почти вся группа. Когда началась стрельба, учащиеся разбежались.

Очевидцы слышали как минимум пять выстрелов. Два прозвучали в кабинете, ещё три – в коридоре. Полицию вызвала сотрудница ортопедического салона, который находится в одном здании с техникумом. Т

По данным телеграм-канала Baza, стрелявшему 19 лет, его зовут Данил Засорин. Он пришел на занятия с ружьем Иж-81. Оружие было спрятано под верхней одеждой. Засорин стал курить в коридоре, когда ему сделали замечание - открыл огонь. По данным издания, прибывшие на место происшествия полицейские его ранили. После этого он покончил с собой.

Следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений", сообщается на сайте Следственного комитета России.