Шифф о слушаниях по импичменту: "Не берусь предсказать наше решение"

В комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в среду прошли первые публичные слушания в рамках расследования о возможности импичмента президента Дональда Трампа. Показания давали исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Сессия продолжалась около шести часов. Ранее и Тейлор, и Кент уже выступали перед конгрессменами, но за закрытыми дверями.

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, завершая первый день слушаний, подчеркнул, что, судя по показаниям свидетелей становится очевидно, что действия команды Дональда Трампа в случае с заморозкой военной помощи Украине в обмен на проведение расследования в отношении сына Джо Байдена – Хантера – "не служит национальным интересам, а идет глубоко вразрез с ними". Речь при этом шла, напомнил Шифф, о поддержке страны, которая находится в состоянии войны с Россией.

"В конце концов, нам нужно будет принять решение, основываясь на полученных доказательствах, о том, готовы ли мы принять… ситуацию, когда президент, для своей личной или политической выгоды, может связать оказание военной помощи, проведение переговоров или любые другие формы официальных отношений с помощью в своем переизбрании», - сказал Шифф.

Помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент в своей речи на слушаниях заявил, что США имеют национальный интерес на Украине и это соответствует стратегии американской нацбезопасности. Он напомнил, что Киев стал полноправным партнёром Вашингтона в военной сфере. США должны сделать вклад в безопасность Украины, подчеркнул Кент. Дипломат также подчеркнул, что для дальнейшего плодотворного сотрудничества Киев должен серьёзно бороться с коррупцией в стране.

По мнению Кента, власти не могут проводить выборочные, политически мотивированные расследования или преследовать своих политических оппонентов.

Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор в своём выступлении отметил, что Киев является партнёром США. Дипломат обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине. По мнению Тейлора, приостановка военной помощи Киеву было "невменяемым решением". Тейлор предположил, что в дело вмешался некий "неофициальный канал". По его словам, руководить этим каналом мог личный адвокат президента США Рудольф Джулиани.

Президент США Дональд Трамп отказался следить за слушаниями в прямом эфире. Он называет расследование "охотой на ведьм" и считает, что демократы сводят с ним политические счёты.

Расследование о возможности импичмента демократы в Палате представителей начали в конце сентября. Поводом стало сообщение анонимного сотрудника спецслужб, который утверждал, что президент в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля требовал от него открыть расследование против сына Джо Байдена, а также расследовать предполагаемое вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году, серьёзных доказательств которого пока представлено не было.

Трамп настаивает, что его разговор с Зеленским был "безупречным" и что никаких нарушений он не допустил. Он пообещал до конца недели также опубликовать расшифровку ещё одного разговора с украинским президентом. Трамп не исключил, что, возможно, уже 14 ноября Белый дом опубликует расшифровку его самой первой телефонной беседы с Владимиром Зеленским, состоявшейся после выборов на Украине, передаёт NBC News.