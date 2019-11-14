На москвича завели дело за продажу камер видеонаблюдения за ребёнком

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против москвича Дениса Кабреры после того, как он продал две камеры видеонаблюдения, которые использовал как радионяню. Об этом "Дождю" рассказал сам Кабрера. Останкинский суд уже начал рассматривать дело по существу.

Камеры внешне похожи на лампочки и вставляются в цоколь светильников. Кабрера покупал их, чтобы следить за ребёнком, а когда они ему стали не нужны, решил продать через интернет. На объявление под видом покупателей откликнулись сотрудники ФСБ. По словам Кабреры, они звонили три раза и подробно расспрашивали о камерах, интересовались, скрытая она или нет. Кабрера объяснил, что камера не скрытая, её видно и объектив у неё большой.

После продажи в отношении Кабреры завели уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации. Он находится под подпиской о невыезде, ему грозит реальный срок до четырех лет колонии или штраф в 200 тысяч рублей.