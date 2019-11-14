На москвича завели дело за продажу камер видеонаблюдения за ребёнком

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против москвича Дениса Кабреры после того, как он продал две камеры видеонаблюдения, которые использовал как радионяню. Об этом "Дождю" рассказал сам Кабрера. Останкинский суд уже начал рассматривать дело по существу.
Камеры внешне похожи на лампочки и вставляются в цоколь светильников. Кабрера покупал их, чтобы следить за ребёнком, а когда они ему стали не нужны, решил продать через интернет. На объявление под видом покупателей откликнулись сотрудники ФСБ. По словам Кабреры, они звонили три раза и подробно расспрашивали о камерах, интересовались, скрытая она или нет. Кабрера объяснил, что камера не скрытая, её видно и объектив у неё большой.
После продажи в отношении Кабреры завели уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации. Он находится под подпиской о невыезде, ему грозит реальный срок до четырех лет колонии или штраф в 200 тысяч рублей.
- В конце 2018 года Верховный суд признал, что спецсредства, предназначенные для негласного получения информации, можно использовать для обеспечения безопасности себя, своих близких и животных.
- Статья Уголовного кодекса о незаконном обороте техники, с помощью которой можно скрытно записывать звук, видео или отслеживать перемещения, в последние годы применялась сотни раз. В большинстве случаев суды назначали штрафы до 100 тысяч рублей, но несколько обвиняемых получили реальные сроки.
- Позднее в статью были внесли изменения, которые уточнили определение "шпионской техники". К ней относятся устройства для тайного получения информации или доступа к ней без ведома её обладателя. К таким гаджетам не относятся устройства бытового назначения, которые могут записывать фото, видео, аудио, определять геолокацию и находятся в свободном обороте.
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