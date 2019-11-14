Росстат отчитался об ускорении экономики в два раза

К концу года российская экономика выросла на 1,7%, отчитался Росстат. Это вдвое больше, чем во втором квартале, и втрое больше, чем в первом. Минэкономики, еще месяц назад называвшее такой рост аномальным, теперь считает, что он сохранится и в четвертом квартале, а по итогам года ВВП вырастет на 1,3%.

Данные Росстата соответствуют росту на 1,1% за 9 месяцев 2019 года. Окончательная оценка будет опубликована 12 декабря.

Основными драйверами роста в третьем квартале стали сельское хозяйство (рост в отрасли на 5,1% год к году), промышленность в целом (+2,9%, включая добычу полезных ископаемых) и оптовый торговооборот (+3,8%), следует из данных Росстата;

Оптовая торговля выросла прежде всего за счет продаж газа, уточнили в ведомстве;

Кроме того, пассажирооборот за счет авиаперевозок показал рост на 6,2%.

"Наблюдаемая поквартальная динамика ВВП свидетельствует о возвращении экономики на траекторию роста темпом 1,5–2,0% г/г", — говорится в комментарии. Прогноз Минэкономики более оптимистичен, чем подавляющее большинство остальных. МВФ, Всемирный банк и ОЭСР предсказывают в 2019 году рост в пределах 0,9–1,1%. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сегодня в очередной раз повторил, что рост ВВП в 2019 году не превысит 1%. Более осторожный прогноз ЦБ дает вилку в 0,8–1,3%.

Если предположить, что динамика базовых отраслей, из которых складывается оценка Росстата, адекватна, то адекватна и оценка ВВП, пояснил The Bell директор аналитического департамента ИК "Локо-инвест", бывший главный прогнозист Минэкономики Кирилл Тремасов. Но как раз исходные цифры вызывают большое сомнение, говорит он. В обрабатывающей промышленности показывается быстрое ускорение — а при этом ключевой для отрасли индекс PMI впервые за три года падает ниже критических 50 пунктов, сектор добычи полезных ископаемых на бумаге растет — при этом добыча нефти и газа падает, снижается и такой важный индикатор, как железнодорожные грузоперевозки, перечисляет Тремасов.

Рост ВВП на 1,3% за год — вполне реалистичный сценарий, сказал РБК главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, хотя его собственный прогноз несколько консервативнее — 1%: "Это не очень впечатляющий результат, но и 1,3% не будет впечатляющим результатом, хотя он достаточно ожидаем".