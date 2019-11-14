В Кузбассе из-за флешмоба о космосе завели дело о пропаганде нацизма

На активиста из Кузбасса Дмитрия Миропольцева завели административное дело о пропаганде или публичной демонстрации нацистской символики. Об этом Сибирь.Реалии сообщил сам Миропольцев.

По его словам, дело завели из-за публикации в социальной сети ВКонтакте фотографии, на которой изображены участники флешмоба "Покорение космоса", состоявшего в Пензе три года назад и приуроченного к 55-летию со дня первого полёта человека в космос. Участники выстроились в форме цифр 55, которые "при определенном ракурсе" похожи на нацистский символ.

Миропольцев называет дело политическим преследованием и связывает его с попытками добиться отмены состоявшихся выборов главы Новокузнецка и антикоррупционными расследованиями.

В августе неизвестные попытались сжечь дом Миропольцева, перед этим активиста избили. Теперь по словам Миропольцева, правоохранительные органы "не нашли ничего лучше, чем наказать экстремистской статьей за фото про 55 лет полёта Гагарину", - сказал активист.