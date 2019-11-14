СК назвал причину катастрофы Boeing в аэропорту Казани

Катастрофа, жертвами которой стали 50 человек, произошла в 2013 году. По данным следствия, у командира экипажа было поддельное удостоверение пилота, необходимых навыков он не имел. Причиной катастрофы Boeing 737-500 в аэропорту Казани в 2013 году стали ошибочные действия экипажа.

"В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула", — сказано в сообщении Следственного комитета. В 2009 году замгендиректора авиакомпании "Татарстан" Валерий Портнов направил в межрегиональное управление Росавиации поддельные документы Салихова, в частности свидетельство пилота коммерческой авиации. Глава управления Росавиации Шавкат Умаров, в свою очередь, по халатности не организовал проверку подлинности и достоверности данных. В результате Салихов, не имея базовых знаний и опыта пилота, выполнял обязанности пилота воздушного судна.

Кроме того, по данным следствия, Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, направив неподготовленного пилота на получение статуса командира самолета. Выполнять полеты в качестве командира экипажа Салихов начал в 2012 году.

7 ноября 2013 года Салихов, выполняя рейс Москва — Казань, при посадке ввел Boeing в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял. В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна, указал СК.

В отношении Салихова и Гуцула уголовное дело было закрыто в связи с их смертью. Против Портнова и Фомина СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Главе регионального управления Росавиации Умарову предъявили обвинение в халатности, повлекшей смерть двух или более лиц.

В результате авиакатастрофы погибли все 50 человек, которые находились на борту, — 44 пассажира и шесть членов экипажа. Среди жертв авиакатастрофы оказались сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава республиканского ФСБ Александр Антонов.

В 2015 году МАК сообщил, что причиной катастрофы самолета в аэропорту Казани стала неработоспособность системы управления безопасностью полетов в авиакомпании, а также отсутствие контроля за подготовкой членов экипажа со стороны авиавластей.