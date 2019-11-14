Правозащитники автоматизировали подачу жалоб россиян в ЕСПЧ

Правозащитный центр «Мемориал» и проект «ОВД-Инфо» создали генератор жалоб в Европейский суд по правам человека, который помогает задержанным на массовых акциях самостоятельно обратиться в суд в Страсбурге. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Правозащитники решили автоматизировать процесс подачи жалоб, так как число задержанных на митингах с каждым годом увеличивается, а составление даже самого простого обращения в ЕСПЧ занимает у юриста около пяти часов.

Авторы программы предполагают, в ближайшее время ею воспользуются до трёх тысяч человек, задержанных во время московских летних протестов за честные выборы. Каждый из них, по оценке правозащитников, может получить от пяти до десяти тысяч евро компенсации.

Созданный правозащитниками генератор жалоб представляет собой онлайн-анкету. На основе ответов заявителя компьютер составляет жалобу, которая проверяется юристом, подписывается и уходит в ЕСПЧ, рассказала адвокат правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова.

Эксперты считают, что создание такого генератора — закономерный "ответ на практику шаблонных протоколов и шаблонных судебных решений".

Кроме того, по словам адвоката "Мемориала", генератор жалоб - возможность сэкономить ресурсы правозащитников, которые и так ограничены. Автоматизация подготовки жалоб по "митинговым" делам позволит помочь наибольшему количеству людей с наименьшими потерями, считает Агальцова.

Правозащитники также надеются, что массовость жалоб поможет им добиться изменений в российском законодательстве о митингах.