"Не встала с колен": Рунет о встрече Медведева с народом

У Дмитрия Медведева снова не задалась встреча с простыми россиянами - когда он приехал в алтайское село Санниково, местная пенсионерка Татьяна Кадукина пожаловалась на то, что у неё три года нет горячей воды и... упала на колени.

Алекс Козлов:

У бурмистра Власа бабушка Ненила ,починить избушку ,леса попросила. Отвечал: Нет лесу-и не жди ,не будет ! Вот приедет барин -барин нас рассудит! Барин сам увидит ,что плоха избушка ,и велит дать леса, думает старушка

Юлия Витязева:



Если для решения бытовых проблем людям приходится бросаться в ноги к премьер-министру или звонить на Прямую линию Путину - значит, кто-то на местах плохо справляется со своими обязанностями.

Ситуация была настолько неловкой, что иные в неё просто не поверили.

Наталья Серкова:

Ребята, это уже не дно , это ниже дна ,так сказать докатились..!! Но мне все же кажется ,это постановка , операция преемник видимо началась...

Незыгарь:



Женщина на коленях перед премьером- это такое новое прочтение президентской истории о потерянной записки от женщины из Коми.



Премьер и его помощники решили ретранслироваться старые форматы, удивительно совпадающие с исторической сценой «народ и Царь».



Медведев играет теперь скорее на рейтинг.

Ему важно его восстанавливать, и при этом быстро.

Почему премьер так озаботился рейтингом? Хороший вопрос.

Тем более, что вскоре появились сообщения - женщину толкнула охрана. Вот что рассказала она сама:

Я не собиралась падать на колени. Это силовики. Они не пропускали. Получилось так, что я пробегала вперёд, и подножку поставили. И получилось, как будто я встала на колени. Это специально поставили подножку, чтоб меня унизить сильно.

Саша Сотник:

Женщина не падала на колени. Ей подножку поставила охрана Медведева. А могла и пристрелить.

Кому-то интересней реакция Медведева.

Сергей Пархоменко:

М-да. Беда. Большая проблема открылась, серьезная, требующая немедленного решения, на правительственном уровне.

Дело в том, что у Дмитрия Анатольевича Медведева - ужасная охрана. Крайне недостаточная и неэффективная. Всего-навсего одно кольцо из пары десятков мордоворотов с проводами за ухом.

Этого категорически недостаточно. Старушку пропустили, проморгали, дали доползти на коленях до самого охраняемого лица, не удержали и даже не застрелили.

Как же так? А если б она его слезами залила? Кто-нибудь состав тех слез проверял? Анализировал? А слюной ядовитой, заражённой вдруг брызнет на куртку? А не дай бог в лицо попадёт? Ведь вот рыдает и орет как - и ни один не догадался ей хотя бы ладонью рот зажать: так и оставили Премьер-Министра незащищенным.

Страшно смотреть.

Для кого-то всё это повод поговорить о народе - даже несмотря на слова самой Татьяны Кадукиной.

Ольга Баслер:

Прежде чем подняться с колен, нужно на них основательно поползать...

Даниил Коцюбинский:

Хотел было написать что-то про "Россию, с колен встающую", но не стал. К чему иронизировать над тем, чего просто не должно быть? Как минимум - в XXI веке. Как максимум - никогда и нигде.

Николай Подосокорский:

Глубинная Россия как она есть - вместо того, чтобы чего-то требовать от чиновников, их молят о пощаде как господ, жалуются барину на управителя его имением (мэра/губернатора). От бессилия, неумения и нежелания вникать в проблемы устройства всей страны и выходить за рамки личных нужд. Пенсионерку жаль (она еще и инвалид), и Медведеву, скорее всего, это было неприятно. Но в целом симтоматично: на 20-м году путинизма Россия, вставшая было с колен в начале нулевых, вновь приняла привычную позу.

Егор Алексеев:

Обнаглели пенсионерки, против России весь мир, а им воду горячую.

Покупай буржуйку, бабка из села Санниково, одевайся потеплее, поменьше пачкайся и готовь вопросы вождю на "прямую линию".

Отметим, что вода у пенсионерки вскоре должна появиться!

Василий Аленин:

20 млн руб. с барского плеча (причем, не премьера, а губернатора, которому их еще найти надо) – и проблема неработающей котельной решена.

Жительница алтайского села Санниково Татьяна Кадукина билась за горячую воду в доме много лет и бесполезно.

А тут упала в премьеру (говорит, не специально, кто-то подножку подставил) - и все получилось!

Какая демократия, пусть и суверенная. Какие выборы, пусть и самые честные? Какая модернизация, какой трансфер? В России все решается, как века назад: холопы ломают шапки и на коленях просят у боярина милости.

А нищий народ по всей России смотрит по телеку алтайскую сказку и думает:

«Эх! Кто бы за меня словечко замолвил!.. В ножки бы тому — бултых!»©️

Дмитрий Анатольич, приезжай к нам!