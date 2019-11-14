Радикальная палестинская группировка "Исламский джихад" и Израиль договорились о прекращении огня. Информацию о перемирии подтвердила Армия обороны Израиля и представители исламистов.

Агентство AFP сообщает, что перемирие было достигнуто при посредничестве Египта. Согласно договорённостям, все палестинские группировки восстанавливают спокойствие во время демонстраций в секторе Газа. В свою очередь Израиль прекращает боевые действия во время "маршей возвращения" в Палестинской автономии.

Очередное обострение палестино-израильских отношений произошло 12 ноября после операции Израиля против одного из лидеров "Исламского джихада". В ответ палестинцы запустили по израильской территории около 400 ракет. Большинство из них перехватила система противовоздушной обороны "Железный купол".

За время конфликта в Израиле за помощью к медикам обратились около 80 человек. По данным министерства здравоохранения Газы, погибло 34 палестинца, включая восемь несовершеннолетних. Ранения получили более 100 человек.

Антиизраильская акция протеста "Великий марш возвращения" началась в секторе Газа весной 2018 года. По словам организаторов акции, они хотят привлечь внимание к судьбе палестинцев, которые, как утверждается, не могут возвратиться в дома своих предков на территории, отошедшие Израилю более 70 лет назад.

Группировка "Исламский джихад" основана в конце 1970-х годов. Она признана террористической в США, Евросоюзе, Израиле, Великобритании, Канаде и Японии.