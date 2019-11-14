Сироте, разорвавшему в знак протеста Конституцию России, дали квартиру

В Новокузнецке администрация выделила квартиру сироте Игорю Горланову, который в течение шести лет добивался положенного ему по закону жилья. Об этом Сибирь.Реалии сообщил сам сирота. Он считает, что на решение властей повлиял суд, который месяц назад обязал городскую администрацию выдать Горланову жильё.

13 ноября 21-летнему Горланову, оставшемуся без родителей в раннем детстве, вручили ключи от квартиры в новостройке, расположенной на окраине города.

Ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявлял, что в очереди на жилье стоят около 1700 сирот, поэтому он не может выдать Горланову квартиру "в обход остальных". Чиновники предлагали сироте варианты временного жилья и трудоустройства – Горланов от них отказался.

Получили ли положенное по закону жилье стоявшие перед ним в очереди 1700 сирот, Горланов не знает. В пресс-службе администрации Новокузнецка оперативно прокомментировать ситуацию с выдачей квартиры отказались.