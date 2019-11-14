В Шереметьеве задержали основателя "Декоммунизации" Дмитрия Энтео

В московском аэропорту Шереметьево в четверг полиция задержала координатора движения «Декоммунизации» Дмитрия Энтео. Об этом "Новой газете" рассказала участница группы Pussy Riot Мария Алёхина.

Причина задержания неизвестна. Сам Этео успел сообщить по телефону, что его задержали на паспортном контроле и вывезли из аэропорта. После этого, по словам Алёхиной, он перестал выходить на связь.

По мнению Алёхиной, задержание может быть связано с акцией 8 ноября, когда участники проекта "Декоммунизация" и группы Pussy Riot вывесили баннер с надписью "Стоп (!) ГУЛАГ" и фотографиями тех, кого они считают политзаключенными, на Большом Москворецком мосту возле Кремля. Среди них были обвиняемые по "московскому делу", делу "Нового величия", глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев, осужденный по "дадинской статье" Константин Котов .

12 ноября после заседания суда по продлению ареста обвиняемому по "московскому делу" Никите Чирцову, полиция задержала участницу этой акции, активистку Людмилу Сукову. Её отпустили под обязательство о явке для составления протокола о нарушении при проведении публичной акции. В тот же день полицейские пытались попасть в квартиру Дмитрия Энтео, сообщает "Медиазона".