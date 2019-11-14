Сборная России по футболу отказалась от новой формы Adidas

Российский футбольный союз остался недоволен новой формой Adidas для сборной России, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в РФС.

Форма была представлена 7 ноября. В ней сборная России должна была закончить отборочный раунд чемпионата Европы 2020. Но 12 ноября пресс-служба РФС заявила ТАСС, что футболисты доиграют оставшиеся матчи против Бельгии и Сан-Марино в форме старого образца. Будут ли использовать новую форму после этого, неизвестно.

Новая футбольная форма вызвала негативную реакцию болельщиков; в частности, их не устроило то, что цвета российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке. Критике подверглось качество ткани и крой экипировки.

В Adidas сообщили, что разрабатывают дизайн футболок "в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами". В компании надеются, что вместе с Российским футбольным союзом найдут решение в сложившейся ситуации. Форма уже поступила в продажу.