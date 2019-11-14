Полицейские в Бурятии получили тюремные сроки за смерть подростка

Верховный суд Бурятии вынес приговор полицейским, обвиняемым в смерти подростка Никиты Кобелева после допроса, сообщает сайт Сибирь.Реалии. Андрей Павлов и Анатолий Олоктонов получили восемь и четыре года колонии соответственно. Валентина Смолина и Тумэна Манибадраева приговорили к трём годам лишения свободы каждого. Сергей Плотников получил три года условно. Все осуждённые не признали вину.

Мать Кобелева Марина Колодина после оглашения приговора сказала о том, что обжаловать решение суда не намерена.

Полицейские задержали Кобелева и его друга 8 июня 2016 года по подозрению в краже велосипедов. Задержанных доставили в отдел полиции. По версии следствия, полицейские били Кобелева ногами по спине, по ногам, нанеся в общей сложности не менее 20 ударов по разным частям тела. Кроме того, на задержанного надевали противогаз и перекрывали воздух. В результате 17-летний Кобелев умер, захлебнувшись рвотными массами.