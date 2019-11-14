Управление Следственного комитета по Карелии отказалось возбуждать уголовное дело о клевете против журналистки "Медиазоны" Аллы Константиновой и осужденного Рубена Погосяна из-за статьи про пытки в петрозаводской колонии. С заявлением с просьбой привлечь журналистку и заключенного к ответственности обратился начальник колонии Иван Савельев.

В конце сентября "Медиазона" совместно с телеканалом "Настоящее Время" опубликовали статью о пытках заключенных колонии №9. В публикации утверждалось, что осужденных поливают холодной водой, плюют им в лицо, вымогают у них деньги. После статьи колонию проверили региональные управления ФСИН и СК.

В рамках проверки Аллу Константинову и Рубена Погосяна допросили. По словам журналистки, осужденный подтвердил свои слова и подробнее рассказал следователям о пытках над ним. Проверка не нашла в материале клеветы.

Позже на ютьюбе опубликовали ролик, который, предположительно, был сделан в стенах ИК №9. На кадрах двое избивают одного из заключенных. Савельева и его нынешнего заместителя Ивана Ковалева узнали на видео журналисты и бывшие заключенные. Савельева отстранили от должности.

В середине октября Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. В отношении кого возбуждено дело – не уточняется.

После этого Алла Константинова рассказала, что Савельев и Ковалёв "выслеживают" её. Региональное управление ФСИН это отрицает. Там заявили, что сотрудники приезжали "купить воды" в магазин, у которого их заметила журналистка.