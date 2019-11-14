Ректоры МГУ и СПбГУ смогут работать на своих должностях пожизненно

Ректоры Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов смогут работать на своих должностях пожизненно. Комитет Госдумы по образованию и науке поддержал поправку к законопроекту "о совершенствовании практической подготовки обучающихся", которая позволит президенту России неограниченное число раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для должности возраста.

Ранее после достижения предельного возраста президент был вправе продлевать полномочия ректоров на новый пятилетний срок только дважды. В декабре 2014 года Владимир Путин подписал указ, которым во второй раз переназначил Виктора Садовничего ректором МГУ. Тогда Садовничему было 75 лет. Срок его полномочий окончательно истекает в этом году.

Законопроект "о совершенствовании практической подготовки обучающихся" уже прошёл в Госдуме первое чтение.