Ректоры МГУ и СПбГУ смогут работать на своих должностях пожизненно

Ректоры Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов смогут работать на своих должностях пожизненно. Комитет Госдумы по образованию и науке поддержал поправку к законопроекту "о совершенствовании практической подготовки обучающихся", которая позволит президенту России неограниченное число раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для должности возраста.
Ранее после достижения предельного возраста президент был вправе продлевать полномочия ректоров на новый пятилетний срок только дважды. В декабре 2014 года Владимир Путин подписал указ, которым во второй раз переназначил Виктора Садовничего ректором МГУ. Тогда Садовничему было 75 лет. Срок его полномочий окончательно истекает в этом году.
Законопроект "о совершенствовании практической подготовки обучающихся" уже прошёл в Госдуме первое чтение.
- Виктор Садовничий возглавляет МГУ с 1992 года. Он дважды был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. По данным Фонда борьбы с коррупцией, не без помощи Садовничего должность руководителя Центра национального интеллектуального резерва МГУ занимает 28-летняя Екатерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью Путина. Также Тихонова участвует в масштабном проекте строительства так называемой "технологической долины" МГУ.
- Ректором СПбГУ с 2008-го года является один из учредителей Российского исторического общества, член партии "Единая Россия" и член Совета по науке и образованию при президенте России Николай Кропачев. В феврале этого года Кропачеву исполнилось 60 лет.
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