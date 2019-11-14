Украинский прокатчик замазал лицо Михалкова в "Свидетелях Путина"

В документальном фильме Виталия Манского "Свидетели Путина" украинский прокатчик замазал лицо режиссёра Никиты Михалкова, поскольку тот включён в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом Манский сообщил "Русской службе BBC" .

"Мне очень жаль, что так было сделано", – заявил режиссёр, отметив, что на лице Михалкова есть очень важное для фильма выражение глаз, его реакции и его неискренность, которые работают на драматургию картины.

Фильм "Свидетели Путина" рассказывает о переходе власти от Бориса Ельцина к Владимиру Путину в 2000-м году и содержит уникальные съёмки будущего президента России в неформальной обстановке. Манский тогда работал на предвыборный штаб Путина и имел возможность беседовать как с ним самим, так и с его ближайшим окружением. В конце фильма Манский, уже сегодняшний, фактически раскаивается в своей работе и в том, что не разглядел тогда в Путине человека, который свернёт в России демократические свободы.

Никита Михалков в фильме появляется в эпизоде с записью гимна России. Он поддерживает идею Путина вернуться к советскому варианту гимна с немного измененным текстом своего отца, Сергея Михалкова.

В российский прокат фильм "Свидетели Путина" так и не вышел.