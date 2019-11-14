Россия перебросила военную технику к границе Сирии и Турции

Минобороны России перебросило в аэропорт города эль-Камышлы у сирийско-турецкой границы два транспортно-боевых вертолета Ми-35М и один Ми-8. Для их прикрытия там же размещены несколько боевых машин зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", пишут "Ведомости" со ссылкой на начальника авиационной комендатуры эль-Камышлы Тимура Ходжаева

В задачи группировки входит обеспечение бесперебойных полетов, сохранность вертолетов, охрана и оборона данной территории. По данным российских военных, комендатура включает наземную охрану и систему ПВО, диспетчерский пункт, места для медицинского осмотра летчиков и предполетной подготовки. Там же находится около десяти единиц бронетехники и несколько нарядов военной полиции, необходимой для защиты объекта.

Ранее на этом аэродроме был замечен военно-транспортный самолет Ил-76 российских Воздушно-космических сил. Российская армейская авиация в ежедневном режиме ведет патрулирование границы на северо-востоке Сирии. Российско-турецкое патрулирование началось в конце октября в соответствии с протоколом, подписанным 22 октября в Сочи после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно этому протоколу, патрулирование вводится на трех участках приграничной зоны на сирийской территории глубиной в 32 км, из которой должны быть отведены силы курдских отрядов самообороны.