В Новосибирске арестован директор одного из ведущих военных НИИ

Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца директора местного Научно-исследовательского института электроприборов Амира Алямова.

Институт является ведущим российским предприятием по созданию систем локации и автоматики для вооружения и военной техники. Наиболее известная разработка НИИ – системы наведения для комплексов "Искандер-М" и "С-300", а также для систем залпового огня "Град" и "Смерч".

В НИИ рассказали, что Алямова задержали ещё в понедельник, 12 ноября, но никто из его коллег не знает, в чём именно обвиняют директора. Также никаких комментариев относительно обвинения нет ни со стороны Следственного комитета, ни со стороны военной прокуратуры.

Алямов работает в НИИЭП с 2002-го года. В 2016 году президент России Владимир Путин наградил его медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".