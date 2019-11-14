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В Новосибирске арестован директор одного из ведущих военных НИИ

Загрузка ракетного комплекса "Искандер-М", архивное фото

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Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца директора местного Научно-исследовательского института электроприборов Амира Алямова.

Институт является ведущим российским предприятием по созданию систем локации и автоматики для вооружения и военной техники. Наиболее известная разработка НИИ – системы наведения для комплексов "Искандер-М" и "С-300", а также для систем залпового огня "Град" и "Смерч".

В НИИ рассказали, что Алямова задержали ещё в понедельник, 12 ноября, но никто из его коллег не знает, в чём именно обвиняют директора. Также никаких комментариев относительно обвинения нет ни со стороны Следственного комитета, ни со стороны военной прокуратуры.

Алямов работает в НИИЭП с 2002-го года. В 2016 году президент России Владимир Путин наградил его медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".

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