Рэпер Саша Тилэкс извинился перед Кадыровым за пародию на него

Рэпер и видеоблогер Александр Смирнов, известный под псевдонимом Саша Тилэкс, извинился перед главой Чечни и всем чеченским народом за пародию на Рамзана Кадырова и Тимати.

В видео с извинениями, опубликованном в инстаграме pro checnya, Тилэкс называет Кадырова "героем России", заверяет, что чтит традиции чеченского народа и ни в коем случае не хотел, чтобы пародийный ролик оскорбил чьи-то чувства.

Он также сообщил, что с его группой вышел на связь директор Чеченской государственной телерадиокомпании Ахмед Дудаев, с которым музыканты "обсудили все моменты и проанализировали свой поступок".

"Мы осознаём, что совершили ошибку, записав пародийный ролик с участием Рамзана Ахматовича Кадырова – личностью мирового масштаба", – резюмирует Тилэкс, обещая, что впредь такого не повторится.

В начале ноября Саша Тилэкс выложил на своём ютьюб-канале пародийный клип, в котором вместе с ещё одним участником своего проекта "Успешная группа" изобразил Рамзана Кадырова и Тимати. В клипе и песне под названием "Контракт" Тимати звонит главе Чечни, чтобы тот заставил артистов, которые не хотят сотрудничать с его лейблом Black Star, подписать договор.

В данный момент Саша Тилэкс удалил клип. При этом остальные видео, опубликованные на ютьюб-канале "Успешная группа", имеют почти полмиллиарда просмотров.