Конституционный суд разрешил проводить богослужения дома

Конституционный суд России разрешил верующим проводить богослужения и обряды дома, сообщается на его сайте. Власти стали расценивать домашние службы как нецелевое использование недвижимости. Суд принял решение по иску прихожанки протестантской Церкви христиан – адвентистов седьмого дня, которую оштрафовали за то, что она давала проводить службы общине в своём доме в Ростовской области.

Конституционный суд постановил, что частное жильё предназначено удовлетворять не только материальные потребности граждан, но и их духовные интересы. При этом если речь идёт о жилом помещении, большую часть времени оно должно использоваться именно для жизни. Но в рассмотренном судом случае, жительница посёлка Весёлый Ростовской области Ольга Гламоздинова предоставляла свой дом для служб только на четыре часа в неделю. За это она была оштрафована в 2017 году на 10 тысяч рублей.

Представителяя позицию Совета по правам человека на заседании суда, член совета Илья Шаблинский говорил в начале октября, что правозащитники отмечают тенденцию на ограничение прав верующих на основании законов об использовании недвижимости. В качестве примера он привёл православную общину, у которой было отобрано здание на основании этих правил, цитировало его издание Legal.Report.