При стрельбе в калифорнийской школе погибли два человека

Два человека погибли и трое ранены в результате стрельбы в средней школе в пригороде Лос-Анджелеса Санта-Кларита в США. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель офиса местного шерифа. Погибшим — 16 и 14 лет.

В нападении подозревается ученик школы, праздновавший в четверг 16-летие. Он пришёл на занятия в чёрной одежде и открыл стрельбу из пистолета. После этого он выстрелил себе в голову.

Подозреваемый находится в больнице в тяжёлом состоянии. Его мотивы устанавливаются.