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При стрельбе в калифорнийской школе погибли два человека

Эвакуация школы в Санта-Кларите

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Два человека погибли и трое ранены в результате стрельбы в средней школе в пригороде Лос-Анджелеса Санта-Кларита в США. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель офиса местного шерифа. Погибшим — 16 и 14 лет.

В нападении подозревается ученик школы, праздновавший в четверг 16-летие. Он пришёл на занятия в чёрной одежде и открыл стрельбу из пистолета. После этого он выстрелил себе в голову.

Подозреваемый находится в больнице в тяжёлом состоянии. Его мотивы устанавливаются.

  • В 2019 году отмечается 20-летие массового убийства в ходе нападения на школу "Колумбайн" в Колорадо. При атаке двух вооружённых учеников погибли 15 человек включая их самих, 23 получили ранения. Нападение спровоцировало серию подражательств, создав субкультуру "колумбайнеров" — школьников и студентов, восхищающихся преступлением и зачастую мечтающих его повторить.
  • По данным некоммерческой организации Эверитаун выступающей за ужесточние оборота оружия в США, нападение в четверг стало как минимум 85 инцидентом с применением огнестрельного оружия в стране за год. Статистику приводит агентство Reuters.

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