В Евпатории задержан координатор штаба Навального из Белгорода

В Евпатории вчера полиция задержала координатора белгородского штаба политика Алексея Навального Максима Климова и оператора-монтажера Александра Данилова.

Как сообщается в паблике штаба, они запускали квадрокоптер на береговой линии. Приехала полиция, потребовала документы и без оснований обыскала автомобиль и личные вещи. "Затем началось задержание в грубой форме".

Климова отправили на допрос. На Данилова составили протокол и отпустили после того, как он сдал мочу для проверки на наркотики. Отдать протокол о задержании на руки полицейские отказались, делая вид, что никого не задерживали, рассказали активисты.

В России использование беспилотных летательных аппаратов без получения всех необходимых разрешений запрещено.

