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WSJ: США пригрозили Египту за возможную покупку Су-35 у России

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США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей Су-35, сообщает издание The Wall Street Journal. По данным газеты, госсекретарь CША Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер отправили письмо министру обороны Египта. В нем говорится, что "новые сделки с Россией по поставкам вооружений, как минимум, усложнят будущие операции США и Египта в сфере обороны".

The Wall Street Journal отмечает, что письмо было отправлено в преддверии визита в Египет главы Минобороны России. Сергей Шойгу посетил Каир на этой неделе. На переговорах с египетским руководством министр, в частности, обсудил военно-техническое сотрудничество.

Весной источники газеты "Коммерсант" сообщали, что Россия и Египет заключили контракт на поставку свыше двух десятков Су-35 на сумму около двух миллиардов долларов. Сообщалось, что Москва уже начала их производство. При этом "Рособоронэкспорт" наличие такого контракта отрицает.

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