Олег Сенцов получил премию имени Сергея Магнитского

Украинский режиссёр и активист, более 5 лет проведший в заключении в России, Олег Сенцов получил международную премию в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского.

Церемония вручения премии прошла в Лондоне, премию Сенцоу вручила американская телеведущая Меган Маккейн, дочь покойного сенатора Джона Маккейна - сообщает "Голос Америки".

Награда была присуждена Сенцову ещё в прошлом году, когда он находился в российской колонии по обвинению в подготовки терактов в аннексированном Крыму. Сенцов не признал своей вины, он был признан правозащитными организациями политзаключённым. В сентябре нынешнего года он был освобождён в рамках обмена между Россией и Украиной по формуле "35 на 35".

О вручении премии написал в твиттере основатель Hermitage Capital Management и учредитель премии Магнитского Уильям Браудер.

Общаясь с журналистами в Лондоне, Сенцов подверг резкой критике Владимира Путина и политику российских властей, отметив, что в тюрьме пришёл к выводу, что власть Путина более устойчива, чем ему представлялось ранее. Он также призвал Великобританию более активно использовать санкции против российских чиновников, многие из которых, по его словам, имеют капиталы или недвижимость на Западе, в частности в Лондоне. При этом Сенцов выразил мнение, что дети представителей российских правящих кругов, которые сейчас учатся в Великобритании, вряд ли бросят вызов российскому государству, поскольку, в конечном итоге, именно оно финансирует их обучение и обеспечивает им высокий уровень жизни: "они вернутся в Россию, станут там молодой элитой, и все останется по-прежнему".