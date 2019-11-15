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На станции Шиес задержали активиста за чистку ступенек ото льда

Лагерь в Шиесе

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На станции Шиес полиция задержала активиста Дмитрия Спирина за то, что он счищал лед со ступенек, которые сделали в горе щебня дежурящие в лагере противники мусорного полигона. Об этом сообщается в сообществе "Урдома Online".

На Спирина составили протокол о самоуправстве и задержали. Заявление на него написали охранники полигона. Суд состоится 15 ноября в Яренске.

Экоактивисты считают задержание Спирина незаконным.

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Активисты 5 ноября выкладывали видео, где охранники полигона предупреждали дежурящих в лагере, что они не должны очищать ступеньки ото льда.

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Московские власти строят в поселке Шиес Архангельской области мусорный полигон, куда будут свозить отходы из Москвы. Против строительства свалки выступают местные жители, они организовали круглосуточное дежурство на Шиесе. Активисты уверены, что работа полигона приведет к экологической катастрофе.

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