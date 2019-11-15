Город в Карелии накрыло желтым туманом, птицы падают замертво

Жители карельского города Сегежа начали публиковать фотографии пожелтевшего от тумана снега и птиц, которые падают замертво на лету. Об этом сообщает Север.Реалии.

По словам очевидцев, улицы города на много часов окутал ядовитый туман, который и окрасил снег в оттенки желтого. Дышать в городе полдня было невозможно.

"Вчера возле "Рябинки" снегирь упал прямо под ноги замертво, изо рта кровь. Умер прямо в полёте" . "В городе была конкретная газовая атака, туман плотный, и вонючий, вот птицы и не выдерживают", - пишут пользователи в комментариях. орода не сообщали. Эколог Наталья Пастушенко предположила, что на целлюлозно-бумажном комбинате в Сегеже произошел выброс.

По её словам, выбросы ЦБК очень опасны для людей. Местные жители и активисты уже около 10 лет писали во все инстанции. Суд признал загрязнение комбинатом питьевой воды и воздуха и присудил штраф в 20 тысяч рублей. "Мы тут хорошо посмеялись", — сказала эколог.



Жители Сегежи направили обращение на имя президента России.

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат основан в 1939 году. Предприятие является лидером в России по производству небеленой мешочной крафт-бумаги. ЦБК обеспечивает работой около 2 тысяч жителей моногорода, в котором живут более 27 тысяч человек. В марте сообщалось о намерении компании-владельца модернизировать предприятие, чтобы неприятный запах больше не беспокоил горожан.​ В июле началась реконструкцию комбината.