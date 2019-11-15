Связанная с дочерью генерала ФСБ компания сошьёт одежду для метро

Московский метрополитен заключил два контракта на поставку спецодежды с созданной в начале года компанией "Заспорт" на общую сумму 433 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК.

Компания должна поставить к январю-февралю 2020 года более 330 тысяч единиц спецодежды - шапки, куртки, перчатки, сапоги, комбинезоны и отражающие жилеты.

Ранее метрополитен заказывал спецодежду в 2018 году на сумму почти в 114 миллионов рублей. Тогда три контракта получила компания "Восток-Сервис-Спецкомплект" - один из крупнейших в России поставщиков спецодежды.

Как отмечает издание, цена части элементов нынешнего заказа за год выросла в полтора - два раза. В пресс-службе метро заявили, что новая одежда "будет более удобной и функциональной". При этом, согласно тендерной документации для новой закупки, дизайн некоторых предметов униформы немного изменился, однако состав тканей остался прежним.

Компании Zasport Анастасии Задориной с 2018 года обеспечивает формой олимпийскую сборную России. До этого в течение 15 лет форму выпускала компания Boscodi Ciliegi Михаила Куснировича. Контракт с Zasport рассчитан до 2025 года.

Основной владелец и дизайнер бренда Анастасия Задорина - дочь генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина, отвечающего за хозяйственное обеспечение спецслужбы, и президента волейбольного клуба "Динамо". Задорина также занимается ресторанным бизнесом и курирует проект по созданию российского аналога айфона.

Кроме того, как писала "Новая газета", в 2014 году Задорина создала футболки с надписями "Санкции? Не смешите мои Искандеры" и "Тополь санкций не боится". Их раздавали в обмен на одежду иностранных брендов.