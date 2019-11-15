В Приангарье сотрудник ГИБДД сломал себе ногу, избивая задержанного

Житель поселка Куйтун в Иркутской области Юрий Ямашкин утверждает, что при задержании его жестоко избили сотрудники ГИБДД. Об этом он заявил редакции Сибирь.Реалии. Полицейские, по его словам, предложили ему заявить, что все травмы он получил "сам, в своей машине".

Юрий Ямашкин признаётся, что в ночь с 13 на 14 ноября пьяным сел за руль и пытался уехать от сотрудников полиции, однако утверждает, что при задержании не сопротивлялся. По его словам, его ударили по голове пистолетом, после чего он потерял сознание.

Его девушка Алина Панина, присутствовавшая при задержании, сообщила, что сотрудники ГИБДД продолжили бить Ямашкина, в том числе ногами, несмотря на то что он был без сознания. Один из них, по её словам, даже сломал себе ногу во время нанесения побоев. "Он закричал, когда пинал Юру, а потом в суде эта нога была уже в гипсе. В суде прямо при мне угрожал Юре, что если он напишет на них заявление, они обвинят его в том, что это якобы он и сломал ему ногу", – сообщила Панина.

Родные Ямашкина считают, что угрозы полицейских вполне реальны. "Судите сами – проломленная голова, ее зашивали на скорую руку в больнице Куйтуна, многочисленные гематомы, все лицо в синяках и царапинах, а его сажают на 5 суток в ИВС по административному делу о вождении в нетрезвом виде", – сообщила сестра Ямашкина Лидия Черникова. По совету юриста, Ямашкин потребует врача в изоляторе временного содержания зафиксировать нанесенные ему травмы – ранее ему не удалось снять побои из-за запрета сотрудников ГИБДД.

В ГИБДД МО МВД "Тулунский" (относится к поселку Куйтун) редакции Сибирь.Реалии получить комментарий не удалось – по телефонам, указанным на сайте подразделения, никто не ответил.

Правозащитники фонда "Общественный вердикт" сообщили, что после проверки обстоятельств будут добиваться возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий с применением насилия. Пострадавший и его родственники намерены писать заявление в прокуратуру.