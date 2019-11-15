Уровень воды в Венеции достигнет новых пиковых значений

Уровень воды в Венеции, страдающей от сильнейшего за полвека наводнения, сегодня вновь достигнет пиковых значений. Ожидается, что уровень воды поднимется на полтора метра. Это выше, чем накануне, но ниже, чем во вторник, когда уровень воды поднялся до рекордных 187 сантиметров.

Власти Италии объявили в Венеции режим чрезвычайного положения. На первоначальную ликвидацию последствий выделено 20 миллионов евро. Жертвами стихийного бедствия стали два человека.

Перевернулись несколько водных трамваев. Затоплены кафе, магазины, и многие достопримечательности, в частности, крипта собора Святого Марка – шестой раз за 1200 лет.

Так называемая, "высокая вода" - привычное для Венеции явление. Обычно оно происходит осенью и весной. В этом году сильному наводнению способствовали затяжные дожди и ветер.