Бывший сотрудник украинского МВД осуждён за шпионаж в пользу России

Суд в Полтавской области Украины приговорил бывшего сотрудника МВД страны к 12 годам заключения за шпионаж в пользу России. Об этом сообщает сайт Службы безопасности Украины. Он признан виновным по статье о государственной измене.

Имя осуждённого не называется. По утверждению следствия, он был завербован в 2014 году на территории аннексированного Россией Крыма сотрудниками ФСБ, работавшими до аннексии в крымском управлении СБУ.

Сообщается, что обвиняемый признал свою вину. В видеозаписи на ютьюбе, размещённой СБУ, он утверждает, что собирал для российской разведки сведения об общественно-политической обстановке на Украине.