Спор о налоговых декларациях Трампа достиг Верховного суда США

Президент США Дональд Трамп в четверг обратился в Верховный суд с просьбой заблокировать судебное решение, которое обязывает его бухгалтерскую компанию предоставить в прокуратуру Нью-Йорка его налоговую отчётность за последние восемь лет.

Трамп проиграл несколько судов в нижестоящих инстанциях по этому вопросу. В начале ноября апелляционный суд подтвердил прежние решения и обязал бухгалтерскую компанию Mazars передать прокуратуре Манхэттена налоговые декларации президента. У Трампа не осталось иных вариантов отсрочить исполнение этого решения, кроме обращения в Верховный суд.

Адвокаты Трампа утверждают, что требование прокуратуры нарушает неприкосновенность президента и полномочия главы государства, прописанные в конституции. Она определяет, что президент не может подлежать уголовному преследованию, пока занимает свою должность. Прокуратура запрашивает документы именно по уголовному делу в отношении компании Trump Organization, занимающейся бизнесом семьи президента в сфере недвижимости. Она утверждает, что неприкосновенность президента не распространяется на его налоговые документы.

Предоставить налоговые декларации требуют также демократы в Палате представителей. Трамп неоднократно отказывался это делать.

Юристы и комментаторы рассматривают это дело как важный юридический спор о полномочиях президента.

Если Верховный суд одобрит просьбу Трампа, это будет означать, что он рассмотрит вопрос по существу дела - скорее всего, уже после выборов президента в 2020 году. Если же он отклонит её, решение нижестоящего суда останется в силе, и прокуратура будет иметь право затребовать документы.