Из "Слуги народа" исключили двух депутатов, критиковавших фракцию

Пропрезидентская фракция "Слуга народа" в Верховной Раде Украины исключила из своего состава двух депутатов - Анну Скороход и Антона Полякова.

Число депутатов фракции уменьшилось до 250, она по-прежнему имеет большинство в Верховной Раде.

Скороход накануне с трибуны украинского парламента заявила, что её мужа, гражданина России Алексея Алякина, задержала Служба безопасности Украины, чтобы оказать на неё давление из-за её голосования вопреки позиции фракции по вопросу о купле-продажи земли. Законопроект, отменяющий мораторий на распоряжение землёй, был принят в первом чтении 13 ноября голосами депутатов от "Слуги народа". Некоторые из них, включая Скороход, однако, не поддержали законопроект.

Глава фракции Давид Арахамия отверг связь между арестом Алякина и голосованием Скороход. Алякина - бывшего владельца банка "Пушкино" - подозревают в России в мошенничестве в особо крупном размере, он давно объявлен в розыск. При этом Арахамия заявил, что Скороход якобы не раз предлагала депутатам деньги за продвижение интересов тех или иных коммерческих структур. Он предложил исключить её из фракции.

Несколько дней назад Скороход уже привлекла внимание СМИ, расплакавшись на заседании Рады из-за того, что депутаты не стали рассматривать её поправки.

Исключённого вместе с ней Полякова обвинили в том, что он не поддерживал позицию партии по ключевым вопросам. Сам он говорит, что причиной его исключения стало то, что он инициировал сбор подписей за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки, а также записи в его телеграм-канале с критикой фракции.

Оба депутата были выбраны по мажоритарным округам, а не по партийным спискам, поэтому фракция не может лишить их мандата.